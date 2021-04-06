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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии перешла на самоизоляцию

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1123)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210406/251386877/Prezident-Gruzii-pereshla-na-samoizolyatsiyu.html

Зурабишвили прошла первый этап вакцинации от коронавируса, однако решила перестраховаться и самоизолироваться

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в режим самоизоляции из-за контакта с премьером, у которого диагностировали COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом.

"Во избежание рисков, Зурабишвили отправилась в самоизоляцию, несмотря на то, что она прошла первый этап вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с протоколом, президенту был сделан ПЦР-тест. Результаты теста будут известны позже.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1123)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Саломе Зурабишвили

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