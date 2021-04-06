Президент Грузии перешла на самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в режим самоизоляции из-за контакта с премьером, у которого диагностировали COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.
Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом.
"Во избежание рисков, Зурабишвили отправилась в самоизоляцию, несмотря на то, что она прошла первый этап вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении ведомства.
В соответствии с протоколом, президенту был сделан ПЦР-тест. Результаты теста будут известны позже.
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