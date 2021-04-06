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Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19

"Мест нет" - тбилисские клиники не справляются с потоком ковид-пациентов

© AP Photo / Achmad Ibrahim
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1837)
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Sputnik Грузия
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Заполненность медучреждений можно считать барометром эпидситуации в стране, и этот барометр уже начинает зашкаливать - увеличивается не только число инфицированных, но и тех, кто нуждается в госпитализации

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В тбилисской клинике Бочоришвили практически нет свободных мест - число инфицированных коронавирусом пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет с каждым днем, заявила инфекционист медучреждения Меги Кобахидзе.

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По ее словам, в том случае, если число новых случаев инфицирования достигнет отметки, которая была осенью и в начале зимы, клиники не смогут принять всех нуждающихся в госпитализации.

"Рост случаев в стране отразился и на нашей клинике. Показатель госпитализации резко увеличился. Уже могу сказать, что наш стационар практически переполнен. На этом этапе свободных мест почти нет. Если выписывается один пациент, его место тут же занимает другой. Это отражение общей эпидситуации в стране", - заявила Кобахидзе.

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
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В течение дня в клинику поступают от 90 до 120 инфицированных, отметила Кобахиде, добавив, что состояние пациентов тяжелое, есть и критические пациенты, которые лечатся в реанимации.

"Эти пациенты обязательно нуждаются в управлении в стационаре, наблюдении медперсонала, оксигенотерапии, которая включает лечение коронавируса", - отметила Кобахидзе.

Инфекционист считает, что думать о снятии ограничений нужно только после того, как 60-70% населения будет вакцинировано.

В Грузии эпидситуация  существенно ухудшилась. Так, за последние сутки в стране было зафиксировано 897 новых случаев. Горячими эпидточками остаются Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети, Аджария, Имерети. Специалисты заявляют о приближении третьей волны коронавируса и не исключают, что правительству вновь придется прибегнуть к ограничительным мероприятиям.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 284 тысяч случаев коронавируса, более 275 тысяч выздоровели, 3 832 скончались.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1837)
Теги:
Госпитализация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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