В парламенте Грузии посоветовали беременным прививаться от коронавируса

Для вакцинирования человека важно предоставить полную информацию о состоянии его здоровья, заявил врач-депутат

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Вакцинирование от коронавируса беременных способствует передаче антител плоду, заявил заместитель председателя комитета здравоохранения парламента Грузии, врач Ладо Кахадзе.

"Антитела в организме матери - еще одна гарантия усиления функции защиты плода. Вакцинированная от коронавируса мать передаст антитела ребенку, и плод родится уже приспособленным к борьбе с вирусом", - сказал депутат в эфире телеканала Imedi.

Кахадзе также отметил, что для вакцинирования человека важно предоставить врачу полную информацию о состоянии своего здоровья.

"Вакцина - это внешний агент, который может вызывать определенные реакции при попадании в организм. Поэтому перед вакцинацией сам человек, должен рассказать о своих болезнях доктору, заполняющему анамнез", - сказал Кахадзе.

Он подчеркнул, что сегодня по-прежнему необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, а также непременно вакцинироваться.

"Вакцинация - единственный механизм защиты, направленный на укрепление иммунной системы человека, и если вирус попадет в организм, вакцинированный человек сможет преодолеть вирус без осложнений", - сказал Ладо Кахадзе.

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Сам парламентарий и известный в Грузии врач сделал прививку от коронавируса около двух недель назад. По словам Кахадзе, он чувствует себя хорошо. Также вакцину AstraZeneсa сделала и его супруга.

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