23:59 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (30)
36901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/19/251270969.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210406/251389676/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-strana-v-shage-ot-tretey-volny-koronavirusa.html

Выйти из третьей волны будет очень сложно, будут серьезные потери и нужно соблюдать осторожность, рекомендует врач

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия находится на пороге третьей волны коронавируса и в стране уже 10 крупных очагов инфицирования, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В Грузии ко вторнику резко увеличилось число заболевших. за последние сутки в стране было зафиксировано 897 новых случаев. Горячими эпидточками остаются Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети, Аджария, Имерети.

Эпидемия коронавируса - люди в масках
© Sputnik / STRINGER
COVID-статистика – в Грузии резкий скачок новых случаев коронавируса

"На сегодняшний день у нас есть 10 более-менее больших очагов в разных регионах страны – в Самегрело, Гури, Рача-Лечхуми, Шида Картли и еще нескольких, что является предварительным этапом всеобщего распространения. Мы должны обратить на это особое внимание: во многих странах началась третья волна, и мы строим на пороге ее начала", - сказал Гамкрелидзе журналистам.

При этом он отметил, что последствия третьей волны могут быть очень серьезными.

"Выйти из третьей волны будет очень сложно, у нас будут серьезные потери", - сказал Гамкрелидзе.

Глава центра также отметил, что в стране циркулируют новые штаммы коронавируса.

"Новые штаммы все больше распространяются, это было ожидаемо. В основном у нас циркулирует вместе с другими штаммами "британский" штамм", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны призвал население к осторожности и соблюдению мер безопасности.

"Показатель ношения масок у нас на сегодня 51%, а его надо увеличить до 90%, мы должны соблюдать гигиену, дистанцию и избегать мест массового скопления людей", - сказал Гамкрелидзе.

При этом глава центра заболеваний выразил надежду, что массовых ограничений вводить не понадобится.

"Там, где есть очаговые эпидемиологические взрывы, там точечные ограничения. Мы должны как-то избежать большого локдауна, так как объявление сильного локдауна будет тяжелым для страны и навредит каждому жителю страны", - сказал Гамкрелидзе.

Термоскрининг жителей села Орсантиа Зугдидского муниципалитета в связи с эпидемией коронавируса
© Sputnik / STRINGER
В четырех селах Грузии ужесточили контроль из-за коронавируса

Однако он также и назвал условия введения локдауна.

"Если инфекция продолжит распространятся и ее интенсивность будет расти, мы будем вынуждены поставить на координационном совете вопрос введения более строгих ограничений", - сказал Гамкрелидзе.

Ранее замглавы Минздрава Тамар Габуния заявила, что если показатель заболеваемости увеличится, то в стране будут возвращены ограничения, действующие до этого, в том числе ограничение на передвижение. В данный момент суточный показатель инфицирования в Грузии составляет 3,65%, за последние 14 дней – 1,94%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (30)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жители Грузии устали от действующего в стране комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться