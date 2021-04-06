Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса

Выйти из третьей волны будет очень сложно, будут серьезные потери и нужно соблюдать осторожность, рекомендует врач

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия находится на пороге третьей волны коронавируса и в стране уже 10 крупных очагов инфицирования, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В Грузии ко вторнику резко увеличилось число заболевших. за последние сутки в стране было зафиксировано 897 новых случаев. Горячими эпидточками остаются Тбилиси, Самегрело - Земо Сванети, Аджария, Имерети.

"На сегодняшний день у нас есть 10 более-менее больших очагов в разных регионах страны – в Самегрело, Гури, Рача-Лечхуми, Шида Картли и еще нескольких, что является предварительным этапом всеобщего распространения. Мы должны обратить на это особое внимание: во многих странах началась третья волна, и мы строим на пороге ее начала", - сказал Гамкрелидзе журналистам.

При этом он отметил, что последствия третьей волны могут быть очень серьезными.

"Выйти из третьей волны будет очень сложно, у нас будут серьезные потери", - сказал Гамкрелидзе.

Глава центра также отметил, что в стране циркулируют новые штаммы коронавируса.

"Новые штаммы все больше распространяются, это было ожидаемо. В основном у нас циркулирует вместе с другими штаммами "британский" штамм", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны призвал население к осторожности и соблюдению мер безопасности.

"Показатель ношения масок у нас на сегодня 51%, а его надо увеличить до 90%, мы должны соблюдать гигиену, дистанцию и избегать мест массового скопления людей", - сказал Гамкрелидзе.

При этом глава центра заболеваний выразил надежду, что массовых ограничений вводить не понадобится.

"Там, где есть очаговые эпидемиологические взрывы, там точечные ограничения. Мы должны как-то избежать большого локдауна, так как объявление сильного локдауна будет тяжелым для страны и навредит каждому жителю страны", - сказал Гамкрелидзе.

Однако он также и назвал условия введения локдауна.

"Если инфекция продолжит распространятся и ее интенсивность будет расти, мы будем вынуждены поставить на координационном совете вопрос введения более строгих ограничений", - сказал Гамкрелидзе.

Ранее замглавы Минздрава Тамар Габуния заявила, что если показатель заболеваемости увеличится, то в стране будут возвращены ограничения, действующие до этого, в том числе ограничение на передвижение. В данный момент суточный показатель инфицирования в Грузии составляет 3,65%, за последние 14 дней – 1,94%.

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