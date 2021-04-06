Иванишвили потерял позиции в рейтинге Forbes, но сохранил состояние

Иванишвили с состоянием 4,8 миллиарда долларов разместился на 589 месте рейтинга богатейших людей мира

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили не потерял своего состояния, но ухудшил свои позиции в списке миллиардеров, по версии журнала Forbes.

Иванишвили с состоянием 4,8 миллиарда долларов разместился на 589 месте рейтинга. За год его капитал не изменился, однако в 2020 году он занимал 349 строчку в рейтинге миллиардеров мира.

Впервые грузинский миллиардер появился в списке богатейших людей мира в 2006 году с состоянием 3,9 миллиарда долларов (173-е место в мире). Его максимальный показатель — 143-я позиция в 2008 году. Тогда его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов.

В первую тройку лидеров Forbes входит основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос со 177 миллиардом долларов.

Второе место досталось гендиректору Tesla Илону Маску, совершившему самый быстрый подъем в рейтинге с 31 места. Теперь его состояние оценивается 151 миллиард долларов.

А глава глобальной бизнес-империи из 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton и Sephora Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов занял почетное третье место.

Всего издание насчитало 2 755 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет 13,1 триллиона долларов.

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии - "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда.

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