Патриарх Грузии отслужит божественную литургию в церкви Благовещения

По случаю одного из главных христианских праздников, праздничные молебны сегодня состоятся во всех православных храмах Грузии

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II проведет божественную литургию в церкви Благовещения при кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

По церковному календарю, 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Службы состоятся во всех православных храмах Грузии.

В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит стать матерью Сына Божьего.

Марию, которая до 14 лет воспитывалась при храме, обручили с Иосифом. В доме своего нареченного супруга, который должен был оберегать невинность Девы, она вела тихую молитвенную жизнь. Потому она искренне удивилась, как может родить, не зная мужа.

Архангел, по преданию, объяснил ей: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". На что Мария смиренно ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему". Это событие дало начало Евангельской истории.

Готовность и согласие Пречистой Богородицы принять все, Ей уготованное, – пример для каждого христианина, какими должны быть отношения между Богом и человеком. Их смысл заключен в сотрудничестве, то есть не только в принятии Воли Божьей, но и в проявлении на пути к Господу собственной доброй воли.

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