"Грузинский марш" попал в черный список Facebook

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты и страницы, связанные с движением "Грузинский марш" и его молодежным крылом.
По данным компании, в марте были удалены 23 аккаунта Facebook по Грузии, 12 групп и 11 аккаунтов в Instagram, которые были нацелены на внутреннюю аудиторию.
Эти страницы были удалены администрацией социальной сети на основании анализа отчета Лаборатории цифровых исследований Атлантического совета.
Расследование администрации Facebook установило связь упомянутых страниц и аккаунтов с людьми, связанными с "Грузинским маршем" и их молодежным крылом.
"Грузинский марш - Национальное движение" - ультранационалистическая партия Грузии. Активисты "марша"выступают за ужесточение миграционного законодательства, угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и вынашивают идею создания "народного патруля", чтобы контролировать мигрантов.
В марте Facebook удалил аккаунты и страницы в 11 странах, включая Албанию, Иран, Испанию, Аргентину, Египет, Израиль и Мексику.
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