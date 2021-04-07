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"Грузинский марш" попал в черный список Facebook

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251392253/Gruzinskiy-marsh-popal-v-chernyy-spisok-Facebook-.html

При чистке, произведенной в марте, из Facebook и Instagram были удалены 34 аккаунта и 12 групп, ассоциирующихся с "Грузинским маршем" и его молодежным крылом

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты и страницы, связанные с движением "Грузинский марш" и его молодежным крылом.

სოციალური ქსელები
© CC0 / Pixabay
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По данным компании, в марте были удалены 23 аккаунта Facebook по Грузии, 12 групп и 11 аккаунтов в Instagram, которые были нацелены на внутреннюю аудиторию.

Эти страницы были удалены администрацией социальной сети на основании анализа отчета Лаборатории цифровых исследований Атлантического совета.

Расследование администрации Facebook установило связь упомянутых страниц и аккаунтов с людьми, связанными с "Грузинским маршем" и их молодежным крылом.

"Грузинский марш - Национальное движение" - ультранационалистическая партия Грузии. Активисты "марша"выступают за ужесточение миграционного законодательства, угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и вынашивают идею создания "народного патруля", чтобы контролировать мигрантов.

В марте Facebook удалил аккаунты и страницы в 11 странах, включая Албанию, Иран, Испанию, Аргентину, Египет, Израиль и Мексику.

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