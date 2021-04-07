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Эпидемия коронавируса - жители города на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 687

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (31)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 327 пациентов, а с начала пандемии вылечились 275 547

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 687. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 285 645 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 327 человек, с начала пандемии вылечились 275 547 пациентов. Скончались 3 840.

За сутки сделано 27 713 тестов, в том числе 17 490 на антиген и 10 223 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,48%, за последние 14 дней – 1,98%, за последние семь дней – 2,42%.

В карантине в данное время находятся 169 человек, в стационарах – 1 984, в ковид-гостиницах – 291.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (31)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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