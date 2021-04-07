15:50 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 1300 штрафов

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1124)
12110
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/16/250419775.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251394117/COVID-statistika-Gruzii-za-sutki-vypisano-bolee-13-tysyach-shtrafa.html

После почти полуторамесячного перерыва МВД возобновило ежедневный учет ковид-нарушений в стране

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявила 1 391 факт нарушения ковид-ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса>>

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Социальные сети. Твиттер. Аккаунт Дональда Трампа
© AFP / Justin Sullivan/Getty Images
Роскомнадзор указал Twitter на грубые нарушения закона

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок был оштрафованы 1 127 человек. Еще 109 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 154 подобных нарушений, из них один нарушитель является юридическим лицом.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1124)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться