Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 1300 штрафов

После почти полуторамесячного перерыва МВД возобновило ежедневный учет ковид-нарушений в стране

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявила 1 391 факт нарушения ковид-ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок был оштрафованы 1 127 человек. Еще 109 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 154 подобных нарушений, из них один нарушитель является юридическим лицом.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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