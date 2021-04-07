Зависимость, роботы и любовники: Тина Канделаки рассказала об интересных книгах

У Тины Гивиевны сумасшедший рабочий график, но даже в таком распорядке дня она, по собственному признанию, умудряется выделить время для чтения книг

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российская предпринимательница, журналист грузинского происхождения Тина Канделаки поделилась с подписчиками в Instagram списком недавно прочитанных ею книг – это книги о роботах, политике и женщинах.

Канделаки часто отвечает на интересующие подписчиков вопросы и не оставляет без внимания просьбы написать о чем-то. Так, фолловеры в последнее время часто спрашивали бизнесвумен о книгах, которые она бы посоветовала почитать.

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По словам грузинки, несмотря на свой плотный рабочий график, она никогда не перестает читать.

"Зависимость", Тове Дитлевсен – третья книга писательницы и третий же этап развития молодой женщины (на этот раз – в отношениях с мужчиной), когда темная сторона второго человека начинает омрачать твою жизнь. "Таракан", Иэн Макьюэн – блестящей политической сатиры сегодня мало. Мы словно разучились высмеивать абсурд, который каждый день видим в новостях, а он (негодяй!) прикинулся нормой", – рассказывает Канделаки.

Следующая книга из списки Тины Гивиевны – "Машины как я" Макьюэна, рассказывающая о паре, живущей с роботом. "Наши чувства по отношению к роботам, их чувства по отношению к нам, секс с роботами и многие другие темы новой этики всплывают здесь не как предмет фантастики, а как явление нашей реальности", – пишет журналистка.

Завершила свой список Канделаки книгой "Писатели и любовники" Лили Кинг. Тина пишет, что это история молодой женщины, в жизни которой (как кажется) не так идет абсолютно все.

"Долги, сумбур в отношениях и чувствах, и муза, которая изменила юной писательнице с кем-то другим. За тем, как выписаны переживания героини, наблюдать невероятно интересно. Наблюдать, сопереживать и снова узнавать себя", – говорит Канделаки.

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