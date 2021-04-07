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Георгий Вольский

Вице-спикер парламента Грузии сделал прививку от коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (32)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251394839/Vitse-spiker-parlamenta-Gruzii-sdelal-privivku-ot-koronavirusa.html

Гия Вольский вакцинировался препаратом AstraZeneca и всем посоветовал своевременно сделать прививку от COVID-19

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский сделал вакцину от коронавируса препаратом AstraZeneca.

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Вольского вакцинировали в тбилисской университетской клинике имени Ингороква.

"Я чувствую себя хорошо. Всем советую своевременно сделать прививку", – заявил Вольский журналистам.

До этого вакцину от коронавируса публично сделали известный кинорежиссер Гога Хаиндрава, Народный защитник Нино Ломджария, кинорежиссер Лана Гогоберидзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Вакцину от коронавируса публично сделали и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, замглавы Национанального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе и другие известные врачи.

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photo: Government of Georgia / FB
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По данным на 7 апреля, в Грузии вакцинацию прошли 14 207 человек, из них 1 363 за последние сутки.

На данный момент в Грузии иммунизация проводится вакцинами AstraZeneca и Pfizer. В страну также завезено сто тысяч доз китайской вакцины, однако ее применение начнется только после того, как препарат пройдет авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. По словам эпидемиологов, для победы над пандемией необходимо вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Вакцинация в стране добровольная.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (32)
Теги:
Георгий Вольский, Вакцинация, Грузия

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