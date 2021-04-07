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Саломе Зурабишвили на встрече с грузинскими студентами в Эстонии

Тест на коронавирус у президента Грузии отрицательный

photo: Salome Zourabichvili / FB
Общество
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Темы:
Президент Грузии (150)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251396042/Test-na-koronavirus-u-prezidenta-Gruzii-otritsatelnyy-.html

Саломе Зурабишвили перешла на самоизоляцию и прошла тестирование после контакта с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, у которого установили COVID

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Результат ПЦР-теста президента Грузии Саломе Зурабишвили оказался отрицательным, об этом глава государства написала в соцсети Facebook.

"Тест отрицательный! Спасибо всем, кто справлялся обо мне", – написала Саломе Зурабишвили.

Накануне Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию после того, как коронавирус выявили у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Президент 18 марта сделала первую из двух прививок от коронавируса вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации в прямом эфире транслировали грузинские СМИ. По словам самой Зурабишвили, после вакцинации у нее не было никаких осложнений.

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Темы:
Президент Грузии (150)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Президент Грузии, Грузия

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