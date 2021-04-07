Патриарх Грузии призвал верующих любить и заботиться о нуждающихся

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел божественную литургию в церкви Благовещения и поздравил всех верующих с праздником, призвав их к любви, душевному спокойствию, заботе о нуждающихся.

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"Я поздравляю вас с этим великим праздником – Благовещением. Это праздник радости и любви. Я неоднократно говорил вам, что древние христиане, православные говорили, что даже птицы не вьют гнезда в день Благовещения, празднует весь мир. Сегодня как-будто небо и земля соединились и Бог благословляет земной и небесный миры", - сказал Патриарх.

В своей литургии Его Святейшество говорил также о том, что радость происходит от любви. Людям приходится жить в сложное время, когда добро и зло противостоят друг другу.

"Мы чувствуем, насколько тяжела эта борьба. Святые отцы говорят, что сатана чувствует, когда приближается его конец, он усиливает борьбу. Особенно он борется с молодежью. Мы живем в то время, когда человек должен жить для других, для нуждающихся людей. Это один из видов борьбы. Нам будет легко бороться со злом, если мы будем заботиться о нуждающихся", - отметил Патриарх.

По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божья.

Марию, которая до 14 лет воспитывалась при храме, обручили с Иосифом. В доме своего нареченного супруга, который должен был оберегать невинность Девы, она вела тихую молитвенную жизнь. Потому она искренне удивилась, как может родить, не зная мужа.

Архангел, по преданию, объяснил ей: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". На что Мария смиренно ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему". Это событие дало начало Евангельской истории.

Готовность и согласие Пречистой Богородицы принять все, Ей уготованное, – пример для каждого христианина, какими должны быть отношения между Богом и человеком. Их смысл заключен в сотрудничестве, то есть не только в принятии Воли Божьей, но и в проявлении на пути к Господу собственной доброй воли.

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