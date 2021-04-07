Журналисты и демонстранты против Грузии - молодые юристы подают два иска в Евросуд

Иски касаются известных событий 20-21 июня 2019 года, когда в центре Тбилиси силовым методом была разогнана антиправительственная акция, во время чего пострадали

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Два иска в Европейский суд по правам человека, которые касаются событий 20-21 июня 2019 года в Тбилиси, направила сегодня Ассоциация молодых юристов Грузии.

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Речь идет об антиправительственной акции протеста в центре Тбилиси, на разгон которой власти использовали резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

"Две жалобы, поданные в Европейский суд, касаются системных проблем в управлении акциями, которые наглядно представлены в этом деле, и отсутствия у государства эффективной политики защиты прав человека во время демонстраций", - сказала член Ассоциации молодых юристов Тамар Ониани.

В Ассоциации считают, что обращение во внутренние суды страны неэффективно, бездействует и прокуратура.

"Помимо неподобающего обращения с журналистами, мы требуем установления факта нарушения свободы слова, что является предметом отдельного расследования. Прокуратура должна была вести следствие по этой статье. Однако, несмотря на наши многочисленные запросы, прокуратура воздерживается от проведения расследования в этом направлении", - сказал юрист Георгий Табатадзе,

В свою очередь в правящей партии "Грузинская мечта" считают, что в ночь с 20 на 21 июня при разгоне была применена пропорциональная сила.

"Я не думаю, что имело место какое-то превышение силы, но хочу подчеркнуть одно: чем больше механизмов будет задействовано для защиты прав человека, лично я и весь наш комитет будем только приветствовать это", - сказал председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Расследование событий 20-21 июня в Тбилиси ведется по двум направлениям: это дело о "превышении отдельными полицейскими силы" и "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия".

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