В Грузии появилось десять цепочек заражения коронавирусом

Главный эпидемиолог страны призывает население в создавшейся ситуации воздержаться от свадеб и поминок и больше ходить пешком

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Грузии на данный момент установлено десять цепочек заражения коронавирусом и все они связаны со свадьбами и поминками, заявил на пресс-конференции глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Главный эпидемиолог страны еще раз призвал население воздержаться от подобных собраний.

"Сегодня в стране в разных регионах образовалось десять цепочек заражения. Все они - следствие свадеб и поминок. Давайте договоримся: мы должны быть солидарными и в течение этого периода воздержаться от собраний такого типа. Инфекция серьезно циркулирует в стране. Хотим опять повторения ноября - декабря?" - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, в Грузии число лабораторно подтвержденных случаев британского штамма превысило 80. В общей картине циркуляции коронавируса британский штамм составляет 20-30%.

"Это то, что идентифицировано лабораторно. Конечно, количество случаев (британского штамма — ред.) намного больше", - отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе призвал население активизироваться в процессе вакцинации против коронавируса. По его словам, в стране больше ста тысяч доз вакцины. Он также призвал население больше ходить пешком.

"Только контроль и кнут не работают. Главное - наша самодисциплина и самосознание. Сейчас весна, больше ходите пешком. Не стоит из-за двух остановок садиться в автобус. Что может быть лучше, чем гулять сейчас по тбилисским улицам? Если вы пройдете 2-3 километра пешком - плохо?" - сказал Гамкрелидзе.

Грузия на пороге третьей волны коронавируса. С начала пандемии в стране более 285 тысяч случаев инфицирования, суточный прирост составляет более 600-700 случаев.

Больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси, Имерети, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети.

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