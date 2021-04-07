Грузинский депутат заразился коронавирусом и рассказал о своей ошибке

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Коронавирус подтвердился у исполнительного секретаря правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутата Мамуки Мдинарадзе, об этом он написал на свой странице в соцсети Facebook.
"Мой тест на коронавирус положительный. Это вызвала всего одна ошибка, которую я не совершал несколько месяцев. Когда вы говорите с кем-то, не снимайте маску ни на минуту. Это мой совет уже на личном опыте", - написал Мдинарадзе.
Политик призвал население соблюдать дистанцию и носить маски.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 скончались.
Больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси, Имерети, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети.
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