Грузинский депутат заразился коронавирусом и рассказал о своей ошибке

Настоятельный совет грузинского депутата: ни в коем случае не снимать маску при общении с другими людьми

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Коронавирус подтвердился у исполнительного секретаря правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутата Мамуки Мдинарадзе, об этом он написал на свой странице в соцсети Facebook.

"Мой тест на коронавирус положительный. Это вызвала всего одна ошибка, которую я не совершал несколько месяцев. Когда вы говорите с кем-то, не снимайте маску ни на минуту. Это мой совет уже на личном опыте", - написал Мдинарадзе.

Политик призвал население соблюдать дистанцию и носить маски.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 скончались.

Больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси, Имерети, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети.

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