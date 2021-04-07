В Грузии могут появиться "безопасные объекты" для привитых – новый план правительства

Поощрение вакцинации и введение безопасных зон будут плюсом для бизнеса и обеспечат ответственное отношение к вакцинации, считают в правительстве

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Правительство Грузии обсуждает возможность появления в стране безопасных гостиниц, ресторанов и ночных клубов в рамках поощрения вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в эфире телеканала Rustavi 2.

Всеобщая вакцинация в Грузии начнется в июле. На данный момент вакцина доступна медработникам и лицам старше 65 лет. Однако темпы вакцинации низкие.

"Бизнес очень хорошо понимает, что для того, чтобы их не коснулись точечные ограничения, единственным путем является вакцинация. Мы рассматриваем возможность предоставления статуса "безопасный" определенным ресторанам, ночным клубам и гостиницам, что будет привлекательным не только для местного населения, но и для туристов", – сказала Турнава.

По ее словам, такие мероприятия будут поощрением для бизнеса и обеспечат ответственное отношение к вакцинации.

Ранее о поощрении вакцинации и введении безопасных зон заявил и глава Национального центра контроля заболевания Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. По данным на 7 апреля в Грузии прививки сделали 14 207 человек. Чтобы популяризовать вакцинацию, по инициативе властей, прививки от коронавируса сделали 100 известных лиц. Однако население не спешит регистрироваться на прививку, считая ее небезопасной.

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