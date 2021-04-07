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Туристический квартал - Старый Тифлис, кафе и рестораны

В Грузии могут появиться "безопасные объекты" для привитых – новый план правительства

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210407/251400210/V-Gruzii-mogut-poyavitsya-bezopasnye-obekty-dlya-privitykh--novyy-plan-pravitelstva.html

Поощрение вакцинации и введение безопасных зон будут плюсом для бизнеса и обеспечат ответственное отношение к вакцинации, считают в правительстве

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Правительство Грузии обсуждает возможность появления в стране безопасных гостиниц, ресторанов и ночных клубов в рамках поощрения вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в эфире телеканала Rustavi 2.

Всеобщая вакцинация в Грузии начнется в июле. На данный момент вакцина доступна медработникам и лицам старше 65 лет. Однако темпы вакцинации низкие.

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"Бизнес очень хорошо понимает, что для того, чтобы их не коснулись точечные ограничения, единственным путем является вакцинация. Мы рассматриваем возможность предоставления статуса "безопасный" определенным ресторанам, ночным клубам и гостиницам, что будет привлекательным не только для местного населения, но и для туристов", – сказала Турнава.

По ее словам, такие мероприятия будут поощрением для бизнеса и обеспечат ответственное отношение к вакцинации.

Ранее о поощрении вакцинации и введении безопасных зон заявил и глава Национального центра контроля заболевания Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. По данным на 7 апреля в Грузии прививки сделали 14 207 человек. Чтобы популяризовать вакцинацию, по инициативе властей, прививки от коронавируса сделали 100 известных лиц. Однако население не спешит регистрироваться на прививку, считая ее небезопасной.

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Темы:
Rustavi2 – Рустави 2 грузинское онлайн ТВ (206)

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