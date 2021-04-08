Коронавирусом заразились одновременно три депутата парламента Грузии

Среди инфицированных – члены большинства Мамука Мдинарадзе, Бека Давитулиани и Майя Менагаришвили, ответы на их тесты были положительными

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Три депутата парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" оказались инфицированными коронавирусом.

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Как сообщает пресс-служба партии, положительными тесты на COVID-19 оказались у Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили.

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook призвал всех граждан строго соблюдать правила и рекомендации.

Бека Давитулиани написал в соцсети, что пока чувствует себя хорошо и пожелал всем здоровья.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его состояние удовлетворительное и он продолжает работу в дистанционном режиме.

В Грузии вновь ухудшилась эпидситуация. Эпидемиологи заговорили о наступлении третьей волны коронавируса и призвали граждан максимально соблюдать все установленные рекомендации.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 человек скончались.

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