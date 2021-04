Коронавирусом заразились одновременно три депутата парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Три депутата парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" оказались инфицированными коронавирусом.

В Грузии могут появиться "безопасные объекты" для привитых – новый план правительства>>

Как сообщает пресс-служба партии, положительными тесты на COVID-19 оказались у Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили.

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook призвал всех граждан строго соблюдать правила и рекомендации.