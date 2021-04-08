12:25 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Коронавирусом заразились одновременно три депутата парламента Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (38)
16902
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/18/250444163.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251401746/Koronavirusom-zarazilis-odnovremenno-tri-deputata-parlamenta-Gruzii.html

Среди инфицированных – члены большинства Мамука Мдинарадзе, Бека Давитулиани и Майя Менагаришвили, ответы на их тесты были положительными

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Три депутата парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" оказались инфицированными коронавирусом.

В Грузии могут появиться "безопасные объекты" для привитых – новый план правительства>>

Как сообщает пресс-служба партии, положительными тесты на COVID-19 оказались у Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили.

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook призвал всех граждан строго соблюдать правила и рекомендации.

Гия Вольский делает прививку от коронавируса. Вакцинация от ковида
photo : press-service of the Ministry of Health of Georgia
Вице-спикер парламента Грузии сделал прививку от коронавируса

Бека Давитулиани написал в соцсети, что пока чувствует себя хорошо и пожелал всем здоровья.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его состояние удовлетворительное и он продолжает работу в дистанционном режиме.

В Грузии вновь ухудшилась эпидситуация. Эпидемиологи заговорили о наступлении третьей волны коронавируса и призвали граждан максимально соблюдать все установленные рекомендации.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 человек скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (38)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Жаль, когда люди ведут себя некультурно - Цискаридзе о скандале с Познером, Грузии и чести
"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться