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Эпидемия коронавируса - жители города на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 761

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (38)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251402699/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-761-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 537 пациентов, а с начала пандемии вылечились 276 084

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 761. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 286 406 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 537 человек, с начала пандемии вылечились 276 084 пациента. Скончались 3 849.

За сутки сделан 34 201 тест, в том числе 20 281 на антиген и 13 920 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,23%, за последние 14 дней – 2,03%, за последние семь дней – 2,5%.

В карантине в данное время находятся 229 человек, в стационарах – 2 045, в ковид-гостиницах – 314.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (38)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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