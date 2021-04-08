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Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми на выходных

photo: Georgian Railway / FB
Общество
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Темы:
Транспорт в Грузии (214)
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Грузинская железная дорога продолжает перевозку пассажиров с соблюдением всех мер безопасности во избежание распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси на 9-11 апреля, говорится в сообщении на сайте компании.

Решение принято в связи с увеличением пассажиропотока. Согласно расписанию, поезд из Тбилиси 9 апреля выйдет в 10:35 по местному времени и прибудет в Батуми в 16:12. А время выхода поезда из Батуми 11 апреля – 13:40, время прибытия в Тбилиси – 19:12.

Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На выходные назначены дополнительные ж/д рейсы Тбилиси-Батуми

Грузинская железная дорога напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности в поездах. Перед посадкой пассажиры должны будут пройти термоскрининг, пройти через дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. На протяжении всего путешествия пассажиры должны быть в защитных масках.

"Важно, чтобы пассажиры заранее знали – в случае наличия характерных для вируса симптомов они не должны являться на рейс", – отмечено в сообщении компании.

Грузинская железная дорога возобновила движение пассажирских поездов с 27 февраля после снятия ограничений на междугородние пассажирские перевозки, введенных в ноябре 2020 года из-за резкого роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

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Темы:
Транспорт в Грузии (214)
Теги:
Батуми, Грузинская железная дорога, Грузия

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