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Эпидемия коронавируса - жители города на улице в масках

COVID-статистика Грузии – инфицированные продолжают превосходить выздоровевших

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
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В стационарах сейчас 2 045 инфицированных, 346 из которых считаются тяжелыми, 62 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделан 34 201 тест на коронавирус – 20 281 – на антиген, 13 920 – ПЦР-тестов и выявлен 761 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 286 406 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 537 человек, с начала пандемии – 276 084.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались девять пациентов, с начала пандемии – 3 849.

Амиран Гамкрелидзе
© Sputnik / STRINGER
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Из 761 нового случая в Тбилиси зафиксировано 434, Аджарии – 67, Имерети – 59, Квемо Картли – 20, Шида Картли – 24, Гурия – 33, Самегрело - Земо Сванети – 77, Кахети – 19, Мцхета-Мтианети – 23, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 6 447 активных случаев, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 346 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппарату искусственного дыхания. 314 человек находятся в ковид-гостиницах. 4 088 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 229 человек, а в самоизоляции – 11 270.

Показатель положительности по данным на 7 апреля составляет 2,23% %, за две недели – 2,03%, за семь дней – 2,50%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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