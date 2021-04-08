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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки оштрафовано более 1,6 тысячи граждан

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
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Sputnik Грузия
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Страна на пороге третьей волны коронавируса, но не похоже, что население осознает это – только за одни сутки 1 379 человек расхаживали по улицам без масок

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировано 1 652 факта нарушения ковид-ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Амиран Гамкрелидзе
© Sputnik / STRINGER
Главный эпидемиолог Грузии: страна в шаге от третьей волны коронавируса

Только за последние сутки за появление в общественных местах без маски оштрафованы 1 379 человек. Еще 137 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. Таких оказалось 135 человек и одно юридическое лицо.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение "комендантского часа" – две тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
Теги:
МВД Грузии, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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