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Заседание парламента Грузии

В парламенте Грузии растет число инфицированных

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
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Sputnik Грузия
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Коронавирус проник в верхние эшелоны власти, за последние сутки сразу у пяти депутатов парламента тесты на COVID-19 оказались положительными

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дезинфекционные работы в связи с участившимися случаями инфицирования депутатов ведутся в парламенте Грузии.

Коронавирус выявлен еще у двух парламентариев – Ираклия Заркуа и Ираклия Медзмариашвили.

"Друзья, несмотря на всевозможные попытки соблюдать все правила, к сожалению, все равно у меня подтвердили эту коварную инфекцию. У меня нет ни температуры, ни каких-то других симптомов на этом этапе, однако сегодня ПЦР-тест оказался положительным. Всем желаю здоровья", – написал на собственной странице в Facebook Заркуа.

Накануне коронавирус был установлен у Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили. Инфицирован также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Страна на пороге третьей волны коронавируса – с начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, более 275 тысяч выздоровели, 3 840 человек скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (42)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламент Грузии, Грузия

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