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Парк Мтацминда. Дом бракосочетаний

В Грузии запретили сдачу в аренду помещений для свадеб и поминок

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251407483/V-Gruzii-zapretili-sdachu-v-arendu-pomescheniy-dlya-svadeb-i-pominok.html

Власти Грузии принимают меры, чтобы жители страны не могли проводить крупные мероприятия

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение ввести запрет на предоставление помещений для проведения массовых мероприятий, соответствующее изменение вошло в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина". 

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В Грузии до сих пор запрещено проводить массовые мероприятия, если на них присутствует более 10 человек. Однако, несмотря на запрет, люди все равно отмечают большие свадьбы, устраивают поминки или отмечают день рождения, как в частных помещениях или на дачах.

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© Sputnik / Sergey Sitnikov
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Согласно постановлению, владелец помещения будет обязан принять все меры, в том числе ограничения по контракту, чтобы избежать использования помещения для массовых мероприятий. Так же он будет обязан сообщать о нарушениях в соответствующие службы.

Кроме того, МВД Грузии или служба инспекции будут вправе временно закрыть или опечатать объект в случае нарушения запрета.

Решение ввести дополнительные ограничения было принято после увеличения в Грузии числа инфицированных коронавирусом за последнюю неделю. Как заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, все 10 крупных цепочек распространения инфекции, зафиксированные в последнее время, связаны с поминками или свадьбами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (44)
Теги:
Грузия

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