В Грузии запретили сдачу в аренду помещений для свадеб и поминок

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение ввести запрет на предоставление помещений для проведения массовых мероприятий, соответствующее изменение вошло в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина".

"Запрещено, но проводят" - в Грузии продолжают справлять пышные свадьбы>>

В Грузии до сих пор запрещено проводить массовые мероприятия, если на них присутствует более 10 человек. Однако, несмотря на запрет, люди все равно отмечают большие свадьбы, устраивают поминки или отмечают день рождения, как в частных помещениях или на дачах.

Согласно постановлению, владелец помещения будет обязан принять все меры, в том числе ограничения по контракту, чтобы избежать использования помещения для массовых мероприятий. Так же он будет обязан сообщать о нарушениях в соответствующие службы.

Кроме того, МВД Грузии или служба инспекции будут вправе временно закрыть или опечатать объект в случае нарушения запрета.

Решение ввести дополнительные ограничения было принято после увеличения в Грузии числа инфицированных коронавирусом за последнюю неделю. Как заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, все 10 крупных цепочек распространения инфекции, зафиксированные в последнее время, связаны с поминками или свадьбами.

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