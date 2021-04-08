"Я ничего не сделала" - скандальное признание врача по делу скончавшейся медсестры

Можно ли было спасти грузинскую медсестру из Ахалцихе и почему врачи путаются в показаниях - скандал со смертью Меги Бакрадзе после вакцинации набирает обороты

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинский врач Виолета Инасаридзе, обвиняемая по делу скончавшейся после вакцинации медсестры из Ахалцихе, в одном из показаний признается, что не оказывала медицинскую помощь Меги Бакрадзе, сообщает телекомпания Rustavi 2.

При этом в первом показании медик утверждала, что она сделала Меги Бакрадзе укол адреналина.

"Я думала, что это просто какая-то аллергическая реакция потому, что видела подобное много раз. Это обыкновенная вещь, может быть чисто на эмоциональном фоне. Она была эмоциональной, и я посчитала, что ситуация не была тревожной", - сказала в показании Инасаридзе.

На вопрос следователя, конкретно какие действия предприняла в отношении Бакрадзе Виолета Инасаридзе, врач ответила, что не сделала ничего.

"В принципе, я ничего не сделала. Просто спросила, как она себя чувствует, и передала ее надежному человеку… Нет, я ей ничего не сделала потому, что не сочла нужным. Не сочла, что это был показатель анафилаксии", - сказала Инасаридзе.

В своем показании Инасаридзе также пишет, что, согласно протоколу, в функцию врача не входит осмотр пациента перед прививкой. Врач, по ее словам, заполняет опросник и спрашивает о состоянии здоровья. Если полученная информация кажется сомнительной, тогда медик осматривает пациента, и в том случае, если сочтет, что вакцинация опасна, не проводит ее.

На вопрос, какая температура была у Бакрадзе в момент вакцинации, Инасаридзе ответила, что сама измерила ей температуру и зафиксировала 36,7 градуса. По словам врача, у Меги Бакрадзе не было никаких признаков, которые могли вызвать серьезное осложнение после вакцины.

В свою очередь директор клиники Ахалцихе "Имеди", в которой вакцинировали медсестру, Георгий Бардзимадзе объясняет предоставление следствию неправильной информации врачами стрессовым положением.

"Эти люди и сейчас в стрессовой ситуации, и тогда тоже были в стрессовой ситуации. Возможно, то, что тогда они вначале сказали, впоследствии уточнили. Помощь была оказана своевременно. О предположениях отвечать я не могу. Посмотрим, будут проведены исследования. Не только же прокуратура есть, регулирующее агентство проводит медследствие. Посмотрим, какое заключение дадут эксперты", - сказал Бардзимадзе.

По данному вопросу заявление сделала и замминистра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, тревожно, что медики дали следствию неправильную информацию, которая не отражала реальную картину.

"Такое ложное показание в любом случае, как в правовом плане, так и профессиональном, неприемлемо. Конечно, агентство регулирования со своей стороны продолжит работу для того, чтобы установить факты, и по ним уже с помощью заключения исследования экспертов у нас будет основа рассуждать, была эта ошибка врачей или нет", - заявила Габуния.

Сами члены семьи Меги Бакрадзе заявляют, что они с самого начала знали, что ей своевременно не оказали медицинскую помощь. Супруг Меги Бакрадзе требует, чтобы руководство клиники понесло ответственность, и утверждает, что следствие идет неправильно.

На данное время Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в даче ложных показаний по делу о гибели медсестры Ахалцихской клиники Меги Бакрадзе двум врачам и медсестре той же клиники.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Гибель Бакрадзе расследуется как "причинение смерти по неосторожности".

По данным прокуратуры, в рамках расследования этого дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находящиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако один из врачей скрыл правду и заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра. Следствие установило, что этот врач не оказывал помощи Бакрадзе и во время оказания ей неотложной помощи его вообще не было в палате.

Обвиняемые уже признали свою вину. Теперь прокуратура обратится в суд для избрания им меры пресечения. Адвокат семьи Бакрадзе заявила, что довольна действиями прокуратуры, и назвала их логичными исходя из материалов дела.

Следствие по основному делу продолжается.

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