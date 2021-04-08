Дело медсестры из Ахалцихе: медикам могут приостановить профсертификаты

Врачи ахалцихской клиники "Имеди", помимо того, что им придется отвечать перед законом за дачу ложных показаний, могут еще и надолго лишиться врачебной практики

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Врачи, обвиняемые по делу медсестры Меги Бакрадзе, могут лишиться сертификатов, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

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По словам Габуния, после детального изучения дела, не исключено, что врачам приостановят сертификат на врачебную деятельность.

"Вопрос врачебных ошибок рассматривает совет профессионального развития, который может приостановить действие сертификата или вообще лишить его. Это максимальная санкция, которую может вынести совет профессионального развития", - заявила Габуния.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в даче ложных показаний двум врачам и медсестре ахалцихской клиники "Имеди".

В одном из показаний врач Виолета Инасаридзе, обвиняемая по делу о смерти после вакцинации медсестры Меги Бакрадзе, заявляет, что не оказывала пациентке помощи, а в другом - что ввела ей адреналин.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта сразу после вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Следствие по делу идет по статье - "причинение смерти по неосторожности".

По данным прокуратуры, в ходе следствия были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находящиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако одна из врачей скрыла правду и заявила, что после ухудшения состояния Бакрадзе под ее руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра.

Следствие установило, что эта врач не оказывала помощи пациентке, поскольку ее вообще не было в палате.

Обвиняемые уже признали свою вину. Теперь прокуратура обратится в суд для избрания им меры пресечения.

Адвокат семьи Бакрадзе заявила, что довольна действиями прокуратуры, и назвала их "логичными".

Следствие по основному делу продолжается.

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