Ираклий Гарибашвили: нужно сделать все, чтобы предотвратить третью волну коронавируса

В сдерживании новой волны эпидемии большие надежды премьер возлагает на население и призывает каждого гражданина строго соблюдать все меры безопасности и не вынуждать правительство прибегать к жестким ограничениям

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Рост числа случаев, который очевиден в последние дни, требует от каждого большего внимания и большей ответственности, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, которое прошло в формате видеоконференции, комментируя эпидситуацию в стране.

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За минувшие сутки в Грузии зарегистрирован 761 случай инфицирования коронавирусом, тем самым общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 286 406 человек.

"Прежде всего, хотел бы коснуться эпидемиологической ситуации, которая, к сожалению, ухудшается во всем мире, в том числе в нашей стране. Рост числа случаев, который очевиден в последние дни, требует от каждого из нас большего внимания и ответственности", - заявил премьер.

Глава правительства призвал население максимально соблюдать правила.

"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить третью волну и избежать жестких ограничительных мер, единственной возможностью для чего является соблюдение правил. Правильное ношение маски, воздержание от всяких многолюдных собраний, в том числе общественных мероприятий - вот элементарные уступки, на которые мы должны пойти ради защиты своей жизни и здоровья, прежде чем вакцинация защитит нас. Я хочу еще раз призвать население максимально соблюдать эти правила", - сказал Гарибашвили.

В настоящее время премьер находится в изоляции - 6 апреля у него выявили коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, отметив, что чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и работает дистанционно.

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