Термоскрининг и тестирование в селах – в Западной Грузии ухудшилась эпидситуация

Еще два села в Западной Грузии в том же регионе Самегрело - Земо Сванети взяты под особый контроль из-за стремительного распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В двух селах Абашского муниципалитета – Марани и Тквири - проходит массовый термоскрининг и тестирование из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает Первый канал.

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Около 200 человек прошли тестирование, у 30 подтвердился коронавирус.

Вместе с группами эпидемиологов на месте работают и правоохранители.

В краевой администрации Самегрело - Земо Сванети заявляют, что пока не планируется закрытие этих сел.

В селе Марани проживает 1153 человека, а в селе Тквири – 524.

В начале апреля в этом же регионе Самегрело - Земо Сванети 18 семей оказались в строгой изоляции в селе Орсантия.

В Орсантия также проходит массовое тестирование и термоскрининг. Стремительное распространение инфекции в Орсантия началось с инфицирования четырех человек – они работали в Поти на предприятии "Аджара текстиль", на котором было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие пришлось временно закрыть.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах связаны в основном с многолюдными свадьбами и поминками.

В Грузии за минувшие сутки выявили 761 новый случай корнавируса, из них 77 в Самегрело - Земо Сванети.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 286 тысяч случаев инфицирования, скончались 3 849 человек.

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