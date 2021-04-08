20:01 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Эпидемия коронавируса - карантин в четырех селах в Абаша, Западная Грузия

Термоскрининг и тестирование в селах – в Западной Грузии ухудшилась эпидситуация

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)
14401
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/08/251409841.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251410110/Termoskrining-i-testirovanie-v-selakh--v-Zapadnoy-Gruzii-ukhudshilas-epidsituatsiya.html

Еще два села в Западной Грузии в том же регионе Самегрело - Земо Сванети взяты под особый контроль из-за стремительного распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. В двух селах Абашского муниципалитета – Марани и Тквири - проходит массовый термоскрининг и тестирование из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает Первый канал.

Ираклий Гарибашвили: нужно сделать все, чтобы предотвратить третью волну коронавируса>>

Около 200 человек прошли тестирование, у 30 подтвердился коронавирус.

Вместе с группами эпидемиологов на месте работают и правоохранители.

В краевой администрации Самегрело - Земо Сванети заявляют, что пока не планируется закрытие этих сел.

В селе Марани проживает 1153 человека, а в селе Тквири – 524.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной Astrazeneca
© AP Photo / Alvaro Barrientos
В Грузии прививать вакциной AstraZeneca будут только лиц старше 55 лет

В начале апреля в этом же регионе Самегрело - Земо Сванети 18 семей оказались в строгой изоляции в селе Орсантия.

В Орсантия также проходит массовое тестирование и термоскрининг. Стремительное распространение инфекции в Орсантия началось с инфицирования четырех человек – они работали в Поти на предприятии "Аджара текстиль", на котором было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие пришлось временно закрыть.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах связаны в основном с многолюдными свадьбами и поминками.

В Грузии за минувшие сутки выявили 761 новый случай корнавируса, из них 77 в Самегрело - Земо Сванети.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 286 тысяч случаев инфицирования, скончались 3 849 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Абаша, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Тотальный диктант 2021 в Тбилиси: участники соберутся на двух площадках
Тотальный диктант 2021 в Тбилиси: что нужно знать участникам – видео
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться