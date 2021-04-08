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Жилой многоэтажный корпус в столице - решетки на балконе на последнем этаже

Семьи экомигрантов в Грузии узаконили жилплощадь

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (342)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210408/251412289/Semi-ekomigrantov-v-Gruzii-uzakonili-zhilploschad.html

Семьи, пострадавшие в результате стихийных бедствий, годами жили в домах, которые были собственностью государства

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии передало жилплощади в законную собственность 126 семьям экомигрантов в регионе Квемо Картли, Кахети и Самегрело, говорится в сообщении Агентства вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования Минздрава Грузии.

Вид на курортный город Батуми
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Семьи, пострадавшие в результате стихийных бедствий, годами жили в домах, которые были собственностью государства, а жилплощади не были узаконены.

"Процесс передачи домов в собственность экономигрантам начался в 2016 году и продолжается до этого времени. Жилье уже узаконили до 700 семьей. Параллельно, с целью создания безопасной среды для семей, пострадавших в результате стихийных бедствий, агентство закупает для них дома", - заявил директор агентства Виссарион Симонишвили.

С 2013 года более 1,5 тысячи семей в масштабах Грузии были размещены в безопасных условиях.

 

Темы:
Социальная сфера в Грузии (342)
Теги:
Жилье для вынужденных переселенцев, Миграция, Грузия

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