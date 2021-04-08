Семьи экомигрантов в Грузии узаконили жилплощадь

Семьи, пострадавшие в результате стихийных бедствий, годами жили в домах, которые были собственностью государства

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии передало жилплощади в законную собственность 126 семьям экомигрантов в регионе Квемо Картли, Кахети и Самегрело, говорится в сообщении Агентства вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования Минздрава Грузии.

Семьи, пострадавшие в результате стихийных бедствий, годами жили в домах, которые были собственностью государства, а жилплощади не были узаконены.

"Процесс передачи домов в собственность экономигрантам начался в 2016 году и продолжается до этого времени. Жилье уже узаконили до 700 семьей. Параллельно, с целью создания безопасной среды для семей, пострадавших в результате стихийных бедствий, агентство закупает для них дома", - заявил директор агентства Виссарион Симонишвили.

С 2013 года более 1,5 тысячи семей в масштабах Грузии были размещены в безопасных условиях.