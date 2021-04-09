Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49 по местному времени.

Землетрясение точно такой же магнитуды на этой же территории произошло 7 апреля. Тогда толчки ощущались в 13:02 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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