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Магнитуда землетрясения. Архивное фото

В Грузии произошло землетрясение

© CC BY 2.0 / altemark / OSCILLOSCOPE 100MHZ
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210409/251414049/V-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49 по местному времени.

Землетрясение точно такой же магнитуды на этой же территории произошло 7 апреля. Тогда толчки ощущались в 13:02 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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