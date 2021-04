Использование китайской вакцины в Грузии может начаться с 20 апреля

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Использование китайской вакцины Sinopharm в Грузии может начаться с 20 апреля, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

С будущей недели в клиниках страны, в которых проходит вакцинация против коронавируса, пройдет соответствующий инструктаж. При этом, по его словам, эти больницы не нуждаются в большой переподготовке, поскольку препарат хранится при обычной температуре в однодозовом флаконе.