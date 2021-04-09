Использование китайской вакцины в Грузии может начаться с 20 апреля

Центр по контролю заболеваний уже начал готовиться к использованию вакцины Sinopharm, хотя, по словам эпидемиологов, есть мнение подождать рекомендации ВОЗ

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Использование китайской вакцины Sinopharm в Грузии может начаться с 20 апреля, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

С будущей недели в клиниках страны, в которых проходит вакцинация против коронавируса, пройдет соответствующий инструктаж. При этом, по его словам, эти больницы не нуждаются в большой переподготовке, поскольку препарат хранится при обычной температуре в однодозовом флаконе.

"Со второй половины апреля, где-то с 20 апреля, начнется использование китайской вакцины Sinopharm и основной акцент перейдет на другой возраст и другие группы. Есть мнение подождать рекомендации ВОЗ, также есть мнение начать (использование этой вакцины – ред.) раньше. По крайней мере, Центр по контролю заболеваний уже начал готовиться к Sinopharm", – сказал в интервью Первому каналу Гамкрелидзе.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Тем временем Грузия ведет прямые переговоры и с Pfizer. Страна заказала около одного миллиона доз, также продолжаются переговоры с Serum Institut в Индии, который производит новую американскую вакцину Novavax.

Что касается вакцины AstraZeneca, накануне совет иммунизации Грузии принял решение не вакцинировать лиц младше 55 лет этим препаратом. Такое решение Совет принял после того, как стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств, а также ВОЗ распространили дополнительную информацию о возможных побочных эффектах AstraZeneca.

Комитет экспертов в обеих организациях еще раз подтвердил факт, что польза от данного препарата превышает все возможные риски, которые могут быть выявлены среди пациентов разной категории, однако специалисты признали возможную связь между AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

Те граждане, которые безопасно прошли первый этап вакцинации данным препаратом в любой возрастной категории, могут сделать и вторую дозу в интервале 8-12 недель, отмечают в Минздраве страны, и добавляют, что поставка препарата AstraZeneca в Грузии продолжится в обычном режиме, поскольку количество вакцины в Грузии небольшое.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, потом лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.

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