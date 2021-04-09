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Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 777

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210409/251414686/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-777.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 342 пациента

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 777, скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 287 183 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 342 человека, с начала пандемии вылечились 276 426 пациентов. Скончались 3 858.

За сутки сделан 36 578 тестов, в том числе 24 438 на антиген и 12 140 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,12%, за последние 14 дней – 2,09%, за последние семь дней – 2,47%.

В карантине в данное время находятся 233 человека, в стационарах – 2 129, в ковид-гостиницах – 285.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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