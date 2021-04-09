В Грузии 10 апреля объявили днем траура

На территории всей страны в этот день будут приспущены государственные флаги

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Власти Грузии объявили 10 апреля днем траура в связи с гибелью четверых граждан Грузии, проживающих на территории Абхазии, сообщает пресс-служба правительства.

На всей территории Грузии с 00:00 10 апреля до 00:00 11 апреля будут приспущены государственные флаги. Распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Двое мужчин и две женщины пытались вброд перебраться через реку Ингури из села Тагилони (Гальский район Абхазии) в начале апреля. После этого связь с ними была потеряна.

Тела трех из них были найдены в реке утром 7 апреля. Тело четвертого погибшего нашли вечером близ села Орсантия Зугдидского района (Западная Грузия).

МВД Грузии начало расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти.

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