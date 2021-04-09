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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: выявлено более 1,5 тысячи нарушений за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (50)
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После почти полуторамесячного перерыва МВД возобновило ежедневный учет ковид-нарушений в стране

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 509 фактов нарушения ковид-ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в собщении на сайте МВД.

Служба инспекции и надзора тбилисской мэрии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за появление в общественных местах без маски оштрафованы 1 268 человек. Еще 113 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. Таких оказалось 126 человек и два юридических лица.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. Штраф за нарушение "комендантского часа" – две тысячи лари (602,5 доллара).

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (50)

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