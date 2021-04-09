Эпидситуация в стране приближается к пику – главный эпидемиолог Грузии

Показатель инфицирования в Грузии в последние недели стабильно держится на высокой отметке, возросла нагрузка и на госпитальный сектор, спасение, считает Амиран Гамкрелидзе, в четком соблюдении всех рекомендаций

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Эпидемиологическа ситуация в стране приближается к пику – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе и еще раз призвал население четко соблюдать все рекомендации.

Ухудшение эпидситуации, уверен Гамкрелидзе, вызвано нарушениями установленных правил и рекомендаций.

"Все индикаторы указывают на то, что в стране эпидситуация ухудшается. За последнюю неделю почти каждый день у нас больше 500-600 случаев. В течение последних 14 дней индекс репродукции, то есть индекс заразности увеличился. Увеличивается и число активных случаев, то есть постепенно наблюдается нагрузка на сектор здравоохранения", – заявил Гамкрелидзе.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 777 новых случаев коронавируса. На данный момент в стране 6 873 активных случая, из них 2 129 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 357 пациентов тяжелое, 68 подключены к аппарату искусственного дыхания. 285 человек находятся в ковид-гостиницах. 4 459 человек проходят курс лечения дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 287 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 276 тысяч пациентов, скончались 3 858.

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