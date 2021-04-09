"Уважение не только в тюльпанах" – первые лица Грузии почтили память жертв 9 апреля

По традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Представители грузинского руководства с утра вспоминают жертв 9 апреля и возлагают цветы к мемориалу погибших, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Грузия 9 апреля отмечает День восстановления независимости и День памяти жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск министерства обороны СССР с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники.

"Уважение к героям 9 апреля не выражается только тем, что мы приносим тюльпаны и приходим сюда в этот день. Это выражается тем, что мы уважаем дух 9 апреля. А это единство, это степенность, это полное осознание независимости и его значения. Поэтому прошу всех вместе проявить уважение к этому дню молчанием, спокойствием и единством", – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили журналистам у мемориала.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили не смог лично прийти к мемориалу, поскольку на днях у него диагностировали коронавирус. Однако премьер отправил цветы от своего имени.

"Сегодня мы с болью и в то же время с гордостью вспоминаем имена героических павших. Вместе со всем нашим обществом приклоняюсь перед светлой памятью тех, кто своей самоотверженностью проложил путь к свободе родины", – говорится в заявлении Гарибашвили.

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.

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