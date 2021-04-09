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Зажженные в церкви свечи

Скончалась мать Бадри Патаркацишвили

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210409/251416300/Skonchalas-mat-gruzinskogo-milliardera-i-metsenata-Badri-Patarkatsishvili.html

Натела Патаркацишвили, несмотря на свой возраст, продолжила дело сына и занималась активной благотворительной деятельностью

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Мать грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили – Натела Патаркацишвили скончалась на 87 году жизни.

Об этом в социальной сети сообщила близкая родственница семьи и бывший депутат парламента Марина Молодини.

фото : vezti.kz
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"Ушла всеми любимая женщина, больше нет Нателы Патаркацишвили", – написала Молодини.

В сообщении отмечается, что Натела Патаркацишвили в последнее время болела и лежала в больнице.

Она пережила сына на 13 лет - Аркадий (Бадри) Патаркацишвили скончался в возрасте 52 лет.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти бизнесмена стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

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Теги:
Бадри Патаркацишвили, Грузия

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