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В Грузии стартовал третий тур национальной учебной олимпиады

В Грузии стартовал третий тур национальной учебной олимпиады

photo: National Examinations Center / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (559)
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В третьем туре, который начался с тестирования по математике и французскому языку, принимают участие более 600 учащихся старших классов

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Третий тур национальной учебной олимпиады стартовал в Грузии - он начался с тестирования по математике и французскому языку, сообщает Национальный экзаменационный центр.

В Грузии стартовал второй тур Национальной учебной олимпиады>>

В третьем заключительном туре участвуют более 600 школьников Каждый из них набрал не менее 50% максимального балла по соответствующему предметному тесту и был включен в число пятидесяти лучших участников соответствующего класса и предметного рейтингового списка.

В этом году первый тур олимпиады, в котором приняли участие более 30,7 тысячи учащихся, прошел в электронном формате из-за пандемии коронавируса. В отличие от первого тура, второй тур олимпиады проводился в школах, в нем приняли участие более 6 тысяч учеников.

Дистанционное обучение
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Национальная олимпиада для учащихся X-XII классов проводится централизованно по следующим предметам: грузинский язык и литература, грузинский язык для учащихся негрузиноязычных школ, математика, история, география, физика, химия, биология, иностранный язык.

Целью Национальной олимпиады является стимулирование учебного процесса и повышение мотивации учащихся, а также отбор в команду, которая будет представлять Грузию на международных олимпиадах.

Национальная учебная олимпиада проходится в Грузии с 2009 года.

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Темы:
Образование в Грузии (559)
Теги:
образование, Грузия

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