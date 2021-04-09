22:58 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Первая половина мая в Грузии объявлена выходными днями

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (52)
356415
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417326.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210409/251420938/Pervaya-polovina-maya-v-Gruzii-obyavlena-vykhodnymi-dnyami.html

Координационный совет Грузии порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Координационный совет Грузии объявил 4-11 мая в Грузии официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Таким образом выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая. С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

Ираклий Гарибашвили
photo : Gakharia / FB
Ираклий Гарибашвили: нужно сделать все, чтобы предотвратить третью волну коронавируса

На совете было отмечено, что динамика роста числа заболевших, наблюдаемая в стране, требует особо ответственного подхода как со стороны государства, так и граждан.

Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу. Также в очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдения установленных правил, что убережет страну от третьей волны распространения вируса и, как следствие, необходимости введения жестких ограничений.

Координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать организации многолюдных собраний и общественных мероприятий, проведение которых запрещено постановлением правительства

Кроме того, согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, действующее ограничение на передвижение до 21:00-05:00 в ночное время остается в силе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (52)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться