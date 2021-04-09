Первая половина мая в Грузии объявлена выходными днями

Координационный совет Грузии порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Координационный совет Грузии объявил 4-11 мая в Грузии официальными выходными днями из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Таким образом выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая. С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

На совете было отмечено, что динамика роста числа заболевших, наблюдаемая в стране, требует особо ответственного подхода как со стороны государства, так и граждан.

Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу. Также в очередной раз была подчеркнута необходимость соблюдения установленных правил, что убережет страну от третьей волны распространения вируса и, как следствие, необходимости введения жестких ограничений.

Координационный совет еще раз призвал граждан правильно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать организации многолюдных собраний и общественных мероприятий, проведение которых запрещено постановлением правительства

Кроме того, согласно решению совета, основанному на оценке текущей эпидемиологической ситуации, действующее ограничение на передвижение до 21:00-05:00 в ночное время остается в силе.

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