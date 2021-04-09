Будут ли введены ограничения на Пасху - ответ эпидемиолога

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 16 цепочек инфицирования, и все они связаны с массовыми мероприятиями

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Центр контроля заболеваний и общественного здоровья проконсультируется с Патриархией Грузии по поводу ограничений в период празднования Пасхи, заявил глава Центра Амиран Гамкрелидзе журналистам.

Пасха один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. В 2020 году, чтобы не допустить распространения коронавируса, власти разрешили пасхальные службы, но закрыли доступ на кладбища, чтобы не допустить массового скопления людей.

"У центра контроля заболеваний есть свои рекомендации. Безусловно, у нас будет встреча и консультации с Патриархией Грузии, чтобы, как и в прошлом году, принять совместное решение, чтобы праздник прошел, как требуется населению, и были соблюдены все противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не дать стимула распространения эпидемии", - сказал Гамкрелидзе.

Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто и все меры безопасности будут соблюдены.

В то же время главный эпидемиолог отметил, что большие скопления людей являются самой главной угрозой распространения вируса. По его словам, на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 16 цепочек инфицирования и все они связаны с массовыми мероприятиями.

Пасха в Грузии, как и во всем православном мире, отмечается 2 мая. На следующий день в Грузии население идет на кладбища в День поминовения усопших.

Чтобы ограничить мобильность граждан, власти Грузии уже объявили дополнительные выходные дни, и пасхальные каникулы в Грузии продлятся с 30 апреля по 13 мая.

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