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Кафедральный собор Святой Троицы Самеба

Будут ли введены ограничения на Пасху - ответ эпидемиолога

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (52)
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 16 цепочек инфицирования, и все они связаны с массовыми мероприятиями

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Центр контроля заболеваний и общественного здоровья проконсультируется с Патриархией Грузии по поводу ограничений в период празднования Пасхи, заявил глава Центра Амиран Гамкрелидзе журналистам.

Пасха один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. В 2020 году, чтобы не допустить распространения коронавируса, власти разрешили пасхальные службы, но закрыли доступ на кладбища, чтобы не допустить массового скопления людей.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
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"У центра контроля заболеваний есть свои рекомендации. Безусловно, у нас будет встреча и консультации с Патриархией Грузии, чтобы, как и в прошлом году, принять совместное решение, чтобы праздник прошел, как требуется населению, и были соблюдены все противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не дать стимула распространения эпидемии", - сказал Гамкрелидзе.

Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто и все меры безопасности будут соблюдены.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
Эпидситуация в стране приближается к пику – главный эпидемиолог Грузии

В то же время главный эпидемиолог отметил, что большие скопления людей являются самой главной угрозой распространения вируса. По его словам, на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 16 цепочек инфицирования и все они связаны с массовыми мероприятиями.

Пасха в Грузии, как и во всем православном мире, отмечается 2 мая. На следующий день в Грузии население идет на кладбища в День поминовения усопших.

Чтобы ограничить мобильность граждан, власти Грузии уже объявили дополнительные выходные дни, и пасхальные каникулы в Грузии продлятся с 30 апреля по 13 мая.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (52)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Пасха, Грузия

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