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Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района

Грузия в трауре: страна скорбит по погибшим на Ингури

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210410/251423287/Gruziya-v-traure-strana-skorbit-po-pogibshim-na-Inguri.html

На всей территории Грузии, согласно распоряжению правительства, до 00:00 11 апреля приспущены государственные флаги

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Власти Грузии объявили 10 апреля днем траура в связи с гибелью четверых граждан Грузии, проживающих на территории Абхазии, сообщает пресс-служба правительства.

На всей территории Грузии до 00:00 11 апреля приспущены государственные флаги. Распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района
© Sputnik / STRINGER
Спасатели нашли тело четвертого погибшего в реке Ингури

Двое мужчин и две женщины пытались вброд перебраться через реку Ингури из села Тагилони (Гальский район Абхазии) в начале апреля. После этого связь с ними была потеряна.

Тела трех из них были найдены в реке утром 7 апреля. Тело четвертого погибшего нашли вечером близ села Орсантия Зугдидского района (Западная Грузия).

МВД Грузии начало расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти.

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Теги:
траур, Грузия

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