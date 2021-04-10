Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 506

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 285 пациентов

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 506, скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 287 689 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 285 человек, с начала пандемии вылечились 276 711 пациентов. Скончались 3 869.

За сутки сделано 25 751 тест, в том числе 15 769 на антиген и 9 982 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,96%, за последние 14 дней – 2,16%, за последние семь дней – 2,49%.

В карантине в данное время находятся 198 человек, в стационарах – 2 190, в ковид-гостиницах – 301.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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