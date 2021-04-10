COVID-статистика Грузии – последние данные по инфицированным

В тяжелом состоянии находятся 370 пациентов, из них 76 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 25 751 тест на коронавирус и выявлено 506 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 9 апреля составляет 1,96%, за две недели – 2,16%, за семь дней – 2,49%. Ранее этот показатель не превышал 2%.

Из 506 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 240. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 76

Имерети – 43

Квемо Картли – 33

Шида Картли – 13

Гурия – 13

Самегрело - Земо Сванети – 66

Кахети – 13

Мцхета-Мтианети – 4

Самцхе-Джавахети – 3

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На данный момент в Грузии 7 083 активных случая: 2 190 человек нуждаются в стационарном лечении, 301 – находятся в ковид-гостиницах, 4 592 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 370 пациентов, из них 76 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.