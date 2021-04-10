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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии – последние данные по инфицированным

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (54)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210410/251424785/COVID-statistika-Gruzii--poslednie-dannye-po-infitsirovannym.html

В тяжелом состоянии находятся 370 пациентов, из них 76 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 25 751 тест на коронавирус и выявлено 506 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 9 апреля составляет 1,96%, за две недели – 2,16%, за семь дней – 2,49%. Ранее этот показатель не превышал 2%.

Из 506 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 240. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 76
  • Имерети – 43
  • Квемо Картли – 33
  • Шида Картли – 13
  • Гурия – 13
  • Самегрело - Земо Сванети – 66
  • Кахети – 13
  • Мцхета-Мтианети – 4
  • Самцхе-Джавахети – 3
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На данный момент в Грузии 7 083 активных случая: 2 190 человек нуждаются в стационарном лечении, 301 – находятся в ковид-гостиницах, 4 592 – проходят курс лечения дома.

В тяжелом состоянии находятся 370 пациентов, из них 76 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (54)

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