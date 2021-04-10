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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выявлено более тысячи нарушений

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, МВД Грузии вернулось к публикации данных по нарушениям установленных в стране ограничений

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии за минувшие сутки зафиксировало 1 126 случаев нарушения ковид-ограничений, говорится в сообщении ведомства.

Эпидемия коронавируса - болельщики в масках
© Sputnik / STRINGER
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 506

После полуторамесячного перерыва министерство внутренних дел возобновило учет ковид-нарушений в стране.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 918 человек. Еще 94 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 114 подобных случаев.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение в ночное время – две тысячи лари (600 долларов).

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