В Грузии осужденным провели онлайн-тур по Национальному музею

Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных реализует подобную инициативу уже в третий раз

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Онлайн-туры по музеям для осужденных в Грузии продолжаются, говорится в сообщении Центра профессионального обучения и переподготовки осужденных.

В рамках онлайн-экскурсии по Национальному музею осужденные узнали о средневековом искусстве, получили интересную информацию о фресковой живописи, иконописи, истории письма и технологии создания рукописных книг, отмечается в сообщении.

Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных уже в третий раз реализует подобную инициативу.

Для повышения интереса осужденных к искусству и культуре по пенитенциарным учреждениям уже успешно проведена онлайн-экскурсия по Кутаисскому государственному историческому музею имени Нико Бердзенишвили и Историческому музею Телави.

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