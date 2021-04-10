15:40 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Руставская тюрьма - колючая проволока на стене

В Грузии осужденным провели онлайн-тур по Национальному музею

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/18/250994765.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210410/251424877/V-Gruzii-osuzhdennym-proveli-onlayn-tur-po-Natsionalnomu-muzeyu.html

Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных реализует подобную инициативу уже в третий раз

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Онлайн-туры по музеям для осужденных в Грузии продолжаются, говорится в сообщении Центра профессионального обучения и переподготовки осужденных.

В рамках онлайн-экскурсии по Национальному музею осужденные узнали о средневековом искусстве, получили интересную информацию о фресковой живописи, иконописи, истории письма и технологии создания рукописных книг, отмечается в сообщении.

Центр профессионального обучения и переподготовки осужденных уже в третий раз реализует подобную инициативу.

Для повышения интереса осужденных к искусству и культуре по пенитенциарным учреждениям уже успешно проведена онлайн-экскурсия по Кутаисскому государственному историческому музею имени Нико Бердзенишвили и Историческому музею Телави.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса - видео
Коронавирус убивает бизнес: как предприниматели выживают в Латвии - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться