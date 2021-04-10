Представители бизнеса устроили акцию в центре Тбилиси

Не обошлось на акции и без инцидента – между протестующими и полицией произошла небольшая потасовка

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Представители бизнес-сектора вышли на улицу, чтобы опротестовать запрет на передвижение в ночное время, действующий в Грузии.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов).

На акцию пришли несколько десятков руководителей развлекательных центров, туроператоров и владельцев гостиниц.

По их словам, запрет на передвижение ночью серьезно мешает их работе и получению дохода.

Не обошлось на акции и без инцидента. Когда участники акции попытались поставить палатку у здания правительственной канцелярии, полиция не дала им это сделать, из-за чего между участниками акции и полицией произошла небольшая потасовка.