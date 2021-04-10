"Тотальный диктант" в пандемию: общеобразовательная акция прошла в Тбилиси

Из-за сложной ситуации с коронавирусом число участвующих в акции людей заметно снизилось, однако смельчаки все же нашлись

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Ежегодная общеобразовательная акция "Тотальный диктант" прошла в Тбилиси несмотря на пандемию коронавируса.

"Тотальный диктант" проходил на двух площадках – в Грузино-Российском общественном центре имени Примакова, где писали непосредственно диктант, и в Центре русского языка "Азбука", где собрались участники тест TruD, где русский представлен как иностранный.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Тотальный диктант 2021 в столице Грузии

Как говорит координатор "Тотального диктанта" в Тбилиси Елена Галашевская, всего было 17 участников: одиннадцать писали диктант, а остальные шесть – тест TruD.

"Это наша пятая встреча, и в отличие от других встреч количество людей уменьшилось. Но мы рады, что некоторые рискнули своим здоровьем. Они все пришли готовые писать диктант, несмотря на пандемию и страхи нашей современной жизни", – сказала Галашевская Sputnik Грузия.

Пришедшие на акцию писали текст российского писателя Дмитрия Глуховского. После диктанта одна из опытных участниц акции Циури Беридзе отметила, что текст был интересным и не очень сложным.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Тотальный диктант 2021 в столице Грузии

"Я с удовольствием участвую в этой акции каждый год, потому что люблю свой предмет. Я более сорока лет работала в школе, преподавала русский язык и литературу. Содержание этого диктанта было интересным для каждого участника. Текст был не очень сложным, мы с удовольствием его писали", – поделилась Беридзе с корреспондентом Sputnik Грузия.

В течение нескольких дней работы участников будут проверяться, а после организаторы установят дату, чтобы вновь собраться и выдать сертификаты.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.