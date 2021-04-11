В Батуми с мая вводятся новые правила уличной торговли

Теперь уличным торговцам нужно будет не только платить за место, но и позаботиться о его чистоте

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Мэрия Батуми с 1 мая вводит новые правила уличной торговли в городе и будет выдавать специальные разрешения, говорится в постановлении ведомства, опубликованном на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Уличная торговля в курортном городе Батуми – один из важных источников дохода местного населения в сезон отдыха туристов. До сегодняшнего дня торговля никем не регулировались, и часто на узких тротуарах для пешеходов не оставалось места из-за прилавков.

Согласно новым правилам, теперь для уличной торговли в Батуми продавцы должны будут иметь специальное разрешение.

При этом сама уличная торговля будет разрешена только в конкретных местах. При отборе мест городские власти будут руководствоваться рядом факторов, среди которых интересы развития города, безопасность движения и экологическая ситуация.

При этом в определенных местах в Батуми можно будет продавать только конкретные вещи, список которых определит мэрия города.

Места уличной торговли будут платными и больше не будут полностью перекрывать тротуары.

Для получения права на торговлю желающие должны будут подать заявку, в которой будут указаны их контактные данные, точное название места торговли, а также указание, как будет выглядеть их прилавок, и перечень предметов торговли.

Помимо оплаты за место торговец берет на себя обязательство очистки территории и оплаты сбора за очистку.

При этом разрешение предполагает возможность торговли только в указанном в разрешении месте.

Разрешения будут выдаваться или на сезон, или на более длительный срок, но не более чем на два года.

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