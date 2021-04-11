Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 707

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 707, скончались восемь человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 288 396 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 592 человека, с начала пандемии вылечились 277 303 пациента. Скончались 3 877.
За сутки сделано 24 823 теста, в том числе 16 878 на антиген и 7 945 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 2,85%, за последние 14 дней – 2,26%, за последние семь дней – 2,5%.
В карантине в настоящее время находятся 198 человек, в стационарах – 2 298, в ковид-гостиницах – 309.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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