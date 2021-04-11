Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу новых случаев

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Из 707 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в Грузии, 408 случаев зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Самегрело - Земо Сванети 71 Аджария 61 Имерети 47 Гурия 26 Кахети 26 Шида Картли 22 Квемо Картли 22 Мцхета-Мтианети 20 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 2 Самцхе-Джавахети 2

На данном этапе в стране насчитывается 7 190 активных случаев заражения коронавирусом, из них 2298 человек проходят лечение в клиниках, в ковид-гостиницах размещены 309 человек, 4583 человека проходят лечение от вируса на дому. 198 граждан помещены в зоны карантина.

Состояние 380 пациентов оценивается медиками как тяжелое, 72 человека подключены к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 288 396 случаев заражения, вылечились 277 303 пациента, скончались 3 877.

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